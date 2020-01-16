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В хакасском Черногорске сменят поставщика газа населению

Главная Экономика
Абакан
18:09 16 Января 2020
газ, поставки, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти хакасского Черногорска отстранят ООО «ЧерногорскГаз» от поставок бытового газа горожанам. О решении властей сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение было принято в ходе совещания, которое прошло вчера вечером в Черногорске. По данным пресс-службы правительства республики, в нем приняли участие, в частности, заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев и министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков.

«Было решено расторгнуть в одностороннем порядке договорные отношения с ООО «ЧерногорскГаз» и подписать контракт с новым поставщиком бытового газа для жителей Черногорска. Закачка газа в резервуары, питающие жилые дома города, уже началась», - говорится в сообщении сайта правительства региона по итогам совещания.

Конфликт обострился несколько дней назад, когда «ЧерногорскГаз» перестал поставлять газ в десятки домов Черногорска, Усть-Абакана и поселка Расцвет.

«Низкие тарифы и отсутствие выпадающих доходов - это причины, из-за которых образовалась такая ситуация. Чтобы приобрести газ, сегодня необходимо порядка 350-400 тыс.», - сказал ИА «Хакасия» гендиректор «ЧерногорскГаза» Олег Головченко.

Черногорск с населением 75 тыс. человек – второй по величине город Хакасии.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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