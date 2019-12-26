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К Черногорску могут протянуть тепломагистраль от Абаканской ТЭЦ

Главная Экономика
Абакан
11:18 26 Декабря 2019
ремонт, теплоснабжение, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирская генерирующая компания» (СГК) готова инвестировать более 3 млрд руб. в теплоснабжение Республики Хакасия. Крупнейший из проектов – строительство тепломагистрали от Абаканской ТЭЦ в Черногорск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам директора Абаканского филиала СГК Андрея Аплошкина, протяженность тепломагистрали составит 12 км. Она позволит снабжать теплом 500 жилых домов и 60 социальных объектов. Стоимость проекта составит до 2,5 млрд руб.

«Главное условие для начала его реализации - решение о переходе Черногорска на новую модель рынка тепла, что предполагает тарифное регулирование на долгосрочной основе», - уточнили в СГК.

Модернизация уже существующих в Черногорске тепловых сетей обойдется в 748 млн руб. При этом, 286 млн руб. готов выделить федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. По данным СГК, в 2020 году Хакасия может стать для компании «центром приложения основных инвестиционных усилий».

Черногорск с населением 75 тыс. человек – один из самых проблемных в плане теплоснабжения городов региона. В марте 2019 года правительство Республики Хакасия приняло решение создать рабочую группу для решения вопросов теплоснабжения в Черногорске и поселке Усть-Абакан. Это произошло вскоре масштабной аварии на трубопроводе, в результате которой без тепла осталось более 200 жилых домов и 29 социально-значимых объектов.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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