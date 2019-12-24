Хакасские муниципалитеты получили дополнительную финансовую помощь

Руководство Республики Хакасия приняло решение перераспределить в пользу муниципалитетов 212 млн руб. Это большая часть средств, поступившая в регион в качестве финансовой помощи из федерального бюджета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Общий объем помощи из федеральной казны – около 350 млн руб. По данным сайта правительства республики, направленные в муниципалитеты средства пойдут на оплату задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства, на приобретение угля и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и т. д.

При этом пресс-служба правительства отмечает, что на оплату просроченной кредиторской задолженности республиканских организаций бюджетной сферы предусмотрено более 137 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце октября этого года верховный совет Хакасии инициировал кампанию, цель которой – добиться роста финансовой помощи регионам из федерального бюджета. Тогда в сообщении республиканского парламента отмечалось, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Республики Хакасия достигла 2,9 млрд руб., в 67 из 99 муниципальных образований заблокированы счета на общую сумму 453 млн руб.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия