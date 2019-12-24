24 декабря
Абакан
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Хакасские муниципалитеты получили дополнительную финансовую помощь

Главная Экономика
Абакан
12:42 24 Декабря 2019
бюджет, средства, совет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководство Республики Хакасия приняло решение перераспределить в пользу муниципалитетов 212 млн руб. Это большая часть средств, поступившая в регион в качестве финансовой помощи из федерального бюджета, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.  

Общий объем помощи из федеральной казны – около 350 млн руб. По данным сайта правительства республики, направленные в муниципалитеты средства пойдут на оплату задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства, на приобретение угля и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и т. д.

При этом пресс-служба правительства отмечает, что на оплату просроченной кредиторской задолженности республиканских организаций бюджетной сферы предусмотрено более 137 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце октября этого года верховный совет Хакасии инициировал кампанию, цель которой – добиться роста финансовой помощи регионам из федерального бюджета. Тогда в сообщении республиканского парламента отмечалось, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Республики Хакасия достигла 2,9 млрд руб., в 67 из 99 муниципальных образований заблокированы счета на общую сумму 453 млн руб.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Не удалось организовать авиарейс Кемерово – Абакан

Не удалось организовать авиарейс Кемерово – Абакан

19 Декабря 2019 г.
Предполагалось, что полеты будет выполнять авиакомпания СиЛА
Новости Абакана: ВРП Хакасии прописали рост на 3% в год

ВРП Хакасии прописали рост на 3% в год

12 Декабря 2019 г.
Стратегия развития региона до 2030 года принята в первом чтении
Новости Абакана: Хакасские села попали в федеральную программу

Хакасские села попали в федеральную программу

3 Декабря 2019 г.
Она коснется четырех населенных пунктов в трех районах
Новости Абакана: Для парка «Патриот» в Абакане расчищают участок

Для парка «Патриот» в Абакане расчищают участок

28 Ноября 2019 г.
Аварийные здания продадут на стройматериалы
Новости Абакана: В столице Хакасии дополнительно отремонтируют два дорожных участка

В столице Хакасии дополнительно отремонтируют два дорожных участка

21 Ноября 2019 г.
Абакану передадут 233 млн руб. по нацпроекту
Новости Абакана: Снижение цен на уголь плохо сказывается на бюджете Хакасии

Снижение цен на уголь плохо сказывается на бюджете Хакасии

13 Ноября 2019 г.
Республиканская казна не досчитается 1,5 млрд рублей налога на прибыль
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: В Абакане проходят досрочные выборы мэра

В Абакане проходят досрочные выборы мэра

22 Декабря 2019 г.
Открыты все избирательные участки
Новости Абакана: На выборах мэра Абакана победил Алексей Лемин

На выборах мэра Абакана победил Алексей Лемин

23 Декабря 2019 г.
Он набрал 87,16% голосов
Новости Абакана: Жители Абакана приняли участие в выборах нового мэра

Жители Абакана приняли участие в выборах нового мэра

22 Декабря 2019 г.
На 19:30 явка избирателей составила 22,26%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19