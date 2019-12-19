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Не удалось организовать авиарейс Кемерово – Абакан

Главная Экономика
Абакан
12:13 19 Декабря 2019
авиарейсы, субсидии, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
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Организовать прямой авиарейс, связывающий города Кемерово и Абакан, не удалось. О причинах этого сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия не получило официального ответа на свое предложение об организации субсидированного авиамаршрута Кемерово – Абакан. Оно направлялось департаменту транспорта и связи Кемеровской области и авиакомпании СиЛА в августе 2019 года, говорится в сообщении сайта хакасского правительства.

«Даже если сейчас будет принято решение о запуске рейса, то он будет невозможен, так как бюджет республики принят, и в нем не предусмотрены субсидии для запуска данного авиамаршрута», - отметили в пресс-службе республиканского минтранса.

13 ноября 2019 года Росавиация издала приказ с перечнем субсидируемых авиамаршрутов в 2020 году. В их числе был указан рейс Абакан – Кемерово авиакомпании СиЛА с частотой три раза в неделю. Предполагалось, что он будет софинансироваться Республикой Хакасия и Кузбассом в размере 61%.  

Как сообщали Sibnovosti.ru, по программе субсидирования региональных авиаперевозок с 27 января 2020 года запускается авиарейс Абакан – Кызыл.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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