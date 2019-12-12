ВРП Хакасии прописали рост на 3% в год

Верховный совет Республики Хакасия принял в первом чтении закон о новой стратегии развития региона. О содержании документа сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стратегию социально-экономического развития Хакасии до 2030 года представило правительство республики. Она должна заменить аналогичный документ, рассчитанный до 2020 года. Целью Стратегии названо «обеспечение высокого уровня и качества жизни населения региона на основе повышения конкурентоспособности экономики».

В документе содержится несколько сценариев развития Хакасии, а в качестве основного выбран «целевой». Он предполагает среднегодовой прирост ВРП в 2019-2030 годах не менее чем 3%.

«В среднесрочной перспективе, с учетом ограниченных бюджетных возможностей и откладыванием компаниями реализации инвестиционных проектов на более поздний срок, на первом этапе реализации Стратегии возможна реализация консервативного сценария развития», - сделали оговорку авторы Стратегии.

Консервативный сценарий предполагает рост ВРП на 1,7% в год.

«В итоге мы ожидаем от реализации Стратегии - увеличения численности населения до 542,9 тыс. человек, роста объема отгруженной промышленной продукции в 3 раза, инвестиций - в 1,9 раза, заработной платы - в 3,2 раза…», - назвал депутатам верховного совета другие статистические ориентиры Стратегии министр экономического развития Хакасии Николай Евдокимов.

В настоящее время население республики составляет 532,4 тыс. человек. Рост ВРП в 2018 году составил 1,2%.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия