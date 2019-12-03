Хакасские села попали в федеральную программу

Населенные пункты трех районов Республики Хакасия попали в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Ее разработало министерство сельского хозяйства РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства региона, в селе Белый Яр (Алтайский район) планируется построить очистные сооружения, спортивную площадку, закупить оборудование для районной больницы. В аале Доможаков (Усть-Абаканский район) будут отремонтированы культурно-досуговый центр, спорткомплекс, построена спортплощадка, приобретено оборудование для амбулатории. В селах Имек и Нижний Имек (Таштыпский район) кроме капремонта школы, детского сада, дома культуры запланировано приобретение санитарного и школьного транспорта.

На эти мероприятия будет потрачено в общей сложности 350 млн руб.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия