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Хакасские села попали в федеральную программу

Главная Экономика
Абакан
11:09 3 Декабря 2019
программа, село, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Населенные пункты трех районов Республики Хакасия попали в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Ее разработало министерство сельского хозяйства РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства региона, в селе Белый Яр (Алтайский район) планируется построить очистные сооружения, спортивную площадку, закупить оборудование для районной больницы. В аале Доможаков (Усть-Абаканский район) будут отремонтированы культурно-досуговый центр, спорткомплекс, построена спортплощадка, приобретено оборудование для амбулатории. В селах Имек и Нижний Имек (Таштыпский район) кроме капремонта школы, детского сада, дома культуры запланировано приобретение санитарного и школьного транспорта. 

На эти мероприятия будет потрачено в общей сложности 350 млн руб.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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