Для парка «Патриот» в Абакане расчищают участок

Власти Хакасии продадут аварийные здания в Абакане, которые расположены на месте будущего парка «Патриот». Необходимые изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2019 год утверждены на сессии верховного совета республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Военно-патриотический парк появится на ул. Пирятинской рядом с территорией Абаканского военного гарнизона. Дорожная карта реализации проекта, утвержденная министром обороны РФ Сергеем Шойгу, предусматривает передачу в безвозмездное пользование земельного участка. В настоящее время на нем находится 13 капитальных объектов. Все, согласно заключению управления технической инвентаризации, - в аварийном состоянии.

«Считаю, что экономически целесообразно произвести не снос, а демонтаж данных зданий, путем их реализации в качестве строительных материалов на открытом аукционе, возложив работы по демонтажу на покупателя. От реализации строительных материалов и конструкций дополнительно в доход республиканского бюджета в 2019 году планируется получить 1,9 млн руб.», - заявил депутатам министр имущественных и земельных отношений Хакасии Евгений Тарасов.

Как сообщали ранее Sibnovosti.ru, парк займет участок в 12 га. Здесь предполагается разместить выставочную площадку военной техники, аллею воинской славы, огневой центр, конференц-зал, павильон для проведения военно-технических игр, площадку для игры лазертаг, трассы и полосы препятствий.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия