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В столице Хакасии дополнительно отремонтируют два дорожных участка

Главная Экономика
Абакан
08:14 21 Ноября 2019
дороги, ремонт, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Хакасия получила дополнительно 233 млн руб. по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эту сумму власти региона направят Абакану, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

О поступлении средств глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил в ходе «прямой линии». По его словам, правительство РФ перераспределило неосвоенные регионами средства дорожных фондов субъектам федерации, которые показали хорошее исполнение.

«Администрация Абакана уже подготовила проекты реконструкции двух участков. Дополнительные средства пойдут на ремонт ул. Павших Коммунаров (в границах ул. Хлебная и Нагорная), где будет четырехполосная дорога, появится освещение и пешеходная зона. Также большой капитальный ремонт пройдет на ул. Пушкина (от кольца Некрасова до Жукова)», - сообщила пресс-служба правительства Хакасии.

По данным сайта республиканского правительства, всего по этому нацпроекту в 2019 году Хакасия получила 500 млн руб.

Фото: Сергей Панферов/официальный сайт Абакана

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