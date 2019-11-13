Снижение цен на уголь плохо сказывается на бюджете Хакасии

Снижение мировых цен на уголь негативно скажется на бюджете Хакасии. К этому готовятся власти республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С начала года уголь подешевел примерно вдвое. По данным сайта правительства региона, это приведет к тому, что бюджет недополучит почти 1,5 млрд руб. налога на прибыль.

В проекте Стратегии развития Республики Хакасия до 2030 года указывается, что на добычу полезных ископаемых приходится 12,5% ВРП. За январь-август 2019 года добыча угля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 9,2%.

«Увеличение объемов производства в добыче каменного угля будет обусловлено вводом новых производственных мощностей, в том числе развитием Бейского каменноугольного месторождения. В среднесрочной перспективе в Республике Хакасия будут осуществлять деятельность по добыче угля ООО «Восточно-Бейский разрез», ООО «Разрез Аршановский», ООО «Разрез Майрыхский», ООО «Разрез Кирбинский», - говорится в прогнозе социально-экономического развития Хакасии до 2022 года.

В пресс-службе республиканского правительства отметили, что в условиях снижения цен на уголь приоритет отдается несырьевому сектору экономики. В частности, сельскому хозяйству и туризму.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия