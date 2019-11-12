Энергетики предложили не делить «Хакресводоканал»

Энергетики считают необходимым сохранить единый производственный комплекс ГУП «Хакресводоканал», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предприятие находится в процедуре банкротства.

Мнениями о судьбе «Хакресводоканала» обменялись глава Хакасии Валентин Коновалов и руководитель компании «Россети Сибирь» Павел Акилин. Их встреча в Абакане была посвящена перспективам электросетевого комплекса региона.

«Предложение энергетиков правительству региона – сохранить государственный актив единым комплексом в рамках процедуры банкротства», - сообщили пресс-службы правительства региона и компании по итогам встречи.

Долги ГУПа составляют 834 млн руб. Из этой суммы 151 млн руб. приходится на задолженность перед хакасским филиалом «Россети Сибирь».

«Хакресводоканал» оказывает услуги в ряде населенных пунктов республики. В том числе, в городах Абакан, Черногорск и Абаза. Конкурсное производство на предприятии было введено около двух лет назад. Здания, сооружения и земельные участки «Хакресводоканала» были оценены в сумме в 951 млн руб. Имущество уже выставлялось на продажу, но заявок от потенциальных покупателей не поступило.

Фото: отчет ООО «Оценка» об оценке имущества ГУП «Хакресводоканал»