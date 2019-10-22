Получение автокредита через дилера

Как и в большинстве случаев, получение автокредита у дилера имеет как плюсы, так и минусы. Большим преимуществом получения автокредита через дилера является то, что это быстро и удобно.

Если вы платите 0 процентов за первые несколько месяцев, с начала выплаты вам, вероятно, будет начислена более высокая, чем обычно, процентная ставка. Поэтому очень важно, чтобы заявка на автокредит оформлялась очень вдумчиво.

Минусы получения автокредита через дилера

Одним очевидным недостатком получения автокредита через дилера является то, что процентная ставка часто будет выше, чем эквивалентный автокредит, полученный через банк.

Почему? Дилер занимается продажей продукта - в данном случае это автокредит, который фактически предоставляется банком. Как и любой бизнес, который продает продукт, дилер добавляет маржу (или дополнительные расходы), чтобы получить прибыль от транзакции. Дополнительные расходы, которые вы платите, это прибыль дилера. Если бы дилер не зарабатывал эту прибыль, у него не было бы стимула предлагать вам продукт.

Таким образом, вы не можете ожидать, что дилеры предложат вам самые дешевые автокредиты.

Еще один потенциальный минус получения автокредита через дилера заключается в том, что ваши возможности почти наверняка будут ограничены. Дилер, вероятно, будет иметь партнерские отношения только с одним кредитором - и дилер, вероятно, будет использовать этого кредитора не потому, что он отвечает вашим наилучшим интересам (например, более низкие процентные ставки или более низкие сборы), а потому, что он отвечает интересам дилера (например, более высокие комиссии).

Опять же, это еще одна причина, почему вы не можете ожидать получить самые дешевые автокредиты от дилеров.

С автокредитами и другими типами займов, как правило, лучше спокойно провести время, изучая ваши варианты, прежде чем вы согласитесь на что-либо.

Итак, я должен получить автокредит через дилера?

Нет правильного или неправильного ответа на вопрос о том, стоит ли брать кредит на покупку автомобиля у дилера.

Важно то, что вы нашли время, чтобы взвесить все "за" и "против" дилерского финансирования. Если вы считаете, что скорость и удобство финансирования дилеров перевешивает более высокие процентные ставки, которые вам, вероятно, придется заплатить, то вам может подойти получение автокредита через дилера, чтобы рассчитать кредит калькулятор.

Однако, если вы считаете, что получение лучшего автокредита для ваших уникальных обстоятельств важнее, чем скорость и удобство, тогда финансы дилера могут не подойти вам.

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