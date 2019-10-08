В Хакасии сократят число теплоснабжающих предприятий

Реформа управления жилищно-коммунальным хозяйством в Республике Хакасия предполагает сокращение числа финансово неустойчивых предприятий отрасли. Власти региона рассчитывают на значительную экономию при реализации этого плана, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Правительство Хакасии разработало программу развития ЖКХ. Она предусматривает создание муниципальных казенных предприятий, установление экономически обоснованных тарифов для теплоснабжающих предприятий и другие меры. В их числе укрупнение теплоснабжающих предприятий.

«Это одна из важнейших задач на сегодняшний день. Так укрупнение наиболее неустойчивых предприятий только в шести муниципальных образованиях по прогнозным подсчетам приведет к экономии затрат на управленческий персонал в размере 54,8 млн руб.», - говорится в сообщении сайта республиканского правительства.

Напомним, что весной этого года задолженность предприятий ЖКХ региона за поставленную электроэнергию (на 20 мая - 509 млн руб.) привела к острому конфликту между руководством Хакасии и поставщиком – «Россети Сибирь». В апреле компания приступила к ограничениям в подаче электроэнергии должникам, но затем отказалась от этой практики. В августе конфликт вновь обострился вместе с ростом задолженности.

В июле верховный совет республики принял в первом чтении предложенный правительством законопроект «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия». Документ предлагает передать полномочия сельских поселений в сфере ЖКХ на районный уровень.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия