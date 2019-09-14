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Строители корпуса психоневрологического интерната в Хакасии сбились с графика

Главная Экономика
Абакан
15:55 14 Сентября 2019
строительство, глава, критика
Автор: Sibnovosti.ru
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На строительстве жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната может смениться подрядчик. Темп работ не устраивает руководство Республики Хакасия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Претензии строителям были высказаны в ходе рабочей поездки главы республики Валентина Коновалова в село Туим Ширинского района.

«Стройка началась менее полугода назад. За это время можно было выполнить больший объем и не работать сейчас в таком авральном режиме», - приводит его слова сайт правительства региона.

«Составлен долгосрочный график, он подписан всеми сторонами. Также ведется претензионная работа, выявленная сумма уже составляет порядка полумиллиона рублей. Мы даем подрядчику 10 дней, если ничего не поменяется, будем выходить с предложением о его смене», - заявил, в свою очередь, министр строительства и ЖКХ Хакасии Сергей Новиков.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография». По данным республиканских властей, стоимость объекта составляет 747 млн руб. Завершить строительство необходимо к 2021 году. В настоящее время отставание от графика составляет от 25 до 70 дней.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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