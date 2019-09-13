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Гипс в Хакасии будет добывать «Оникс»

Главная Экономика
Абакан
16:05 13 Сентября 2019
добыча, аукцион, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Хакасия будут разрабатывать Хамхазское месторождение гипса. Право на это по итогам аукциона получило ООО «Оникс», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Аукцион на право разведки и добычи строительного гипса прошел в министерстве природных ресурсов и экологии региона. В нем приняло участие четверо претендентов. «Оникс» стал победителем с предложением 1,6 млн руб.

«Технологическими и полузаводскими испытаниями установлено, что гипс пригоден для изготовления строительных изделий, производства штукатурных работ, заделки швов. Запасы гипса составляют 6,4 млн тонн. Предполагаемый способ отработки - комбинированный (открытый и подземный)», - говорится в сообщении на сайте республиканского правительства.

Хамхазское месторождение расположено в 25 км юго-западнее поселка Аскиз. Геологоразведочные работы здесь уже проводились в 50-60-е годы прошлого века.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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