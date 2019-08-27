«Россети Сибирь» пригрозили хакасским должникам новыми отключениями

«Россети Сибирь» вернутся к практике отключений предприятий ЖКХ Республики Хакасия за долги по электроэнергии со 2 сентября. В компании утверждают, что власти республики не выполняют договоренностей о стабилизации платежей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным компании, долги за поставки электроэнергии в Хакасии превысили 590 млн руб. Напомним, что весной этого года задолженность предприятий ЖКХ региона за поставленную электроэнергию (на 20 мая - 509 млн руб.) привела к острому конфликту между руководством Хакасии и «Россети Сибирь». В апреле компания приступила к ограничениям в подаче электроэнергии должникам, но затем отказалась от этой практики по просьбе полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. В ходе переговоров стороны договорились о том, что предприятия ЖКХ будут своевременно осуществлять текущие платежи.

«Согласно договоренности «Россети Сибирь» и правительства Хакасии планировалось подписание графика реструктуризации задолженности и оплата текущих платежей предприятиями ЖКХ в размере 100%. Вместе с тем реальных действий по урегулированию вопросов задолженности со стороны хакасских властей так и не наблюдается. Эта ситуация вынуждает энергетиков начать отключения», - говорится в сообщении «Россети Сибирь».

2 сентября планируется обесточить до уровня технологической брони 23 объекта ЖКХ в Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском, Аскизском, Алтайском, Ширинском районах и Черногорске. При этом, «Россети Сибирь» предупредили, что если задолженность не снизится, то с 9 сентября ограничение может быть введено до уровня аварийной брони.

Вчера в Абакане Сергей Меняйло провел совещание по вопросам функционирования организаций ЖКХ и энергетики в Хакасии.

«В программе первоочередных мероприятий по стабилизации ЖКХ Республики Хакасия не учтены основные выводы и рекомендации специалистов минстроя России. Кроме того, в ней отсутствуют конкретные сроки исполнения мероприятий, не определены объемы и источники финансирования. Документ также предусматривает погашение задолженности предприятий ЖКХ перед энергетиками, однако до настоящего времени график платежей на текущий год не утвержден, долги продолжают расти», - говорится в сообщении на сайте сибирского полпреда по итогам совещания.

Но Сергей Меняйло также отметил, что несмотря на рост задолженности, ни одна котельная не отключена от электроснабжения.

«Встреча проходила в рабочем режиме, обсуждали наиболее проблемные точки подготовки к зиме. В первую очередь, это город Черногорск… Второй, не менее важный вопрос – это погашение задолженности перед энергетиками. Определенные пути решения проблемы мы уже видим», - в свою очередь, прокомментировал итоги совещания глава Хакасии Валентин Коновалов.

Как писали Sibnovosti.ru, в Хакасии начался процесс реформирования системы управления ЖКХ. В июле этого года верховный совет республики принял в первом чтении предложенный правительством законопроект «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия». Документ предлагает передать полномочия сельских поселений в сфере ЖКХ на районный уровень.

Фото: сайт компании «Россети Сибирь»