Долги предприятий Хакасии поставщику электроэнергии снова растут

Поступление платежей предприятий ЖКХ Республики Хакасия поставщику электроэнергии – компании «Россети Сибирь» – нормализовать пока не удалось. Об этом стало известно в ходе окружного совещания по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, которое провел полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным гендиректора «Россети Сибирь» (бывшая «МРСК Сибири») Павла Акилина, Хакасия увеличила сумму задолженности с начала июня на 60 млн руб. При этом, за июль было оплачено менее 10% от начисленной суммы.

Напомним, что весной этого года задолженность предприятий ЖКХ региона за поставленную электроэнергию (на 20 мая - 509 млн руб.) привела к острому конфликту между руководством Хакасии и «Россети Сибирь». В апреле компания приступила к ограничениям в подаче электроэнергии должникам, но затем отказалась от этой практики по просьбе Сергея Меняйло. В ходе переговоров стороны договорились о том, что предприятия ЖКХ будут своевременно делать текущие платежи.

«В настоящее время подготовлены и утверждены план и дорожная карта по урегулированию взаимоотношений с «МРСК Сибири». В том числе предложен календарный график погашения задолженности перед энергетиками по текущим и просроченным платежам. На стадии согласования встречный вариант…», - говорится, в свою очередь, в сообщении республиканского правительства.

Как заявил на совещании и. о. заместителя главы Республики Хакасия - председатель правительства Константин Харисов, рост задолженности до 580 млн руб. «связан с отсутствием денежных средств по ситуации, в том числе, с компенсацией выпадающих доходов» (цитата по ТАСС).

Фото: сайт правительства Республики Хакасия