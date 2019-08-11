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Хакасский «Мавр» получил шанс вернуться в делам

Главная Экономика
Абакан
15:40 11 Августа 2019
аукцион, продажа, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
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Товарные знаки некогда одного из ведущих производителей мясопродуктов юга Сибири – хакасской агропромышленной компании «Мавр» – могут вернуться на рынок. Они обрели нового владельца по итогам аукциона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Товарные знаки были выставлены на продажу в ходе банкротства ООО «АПК «Мавр». Всего в лот было внесено три таких знака: черно-серое изображение быка и изображение головы быка с использованием целого ряда цветов, а также сочетание букв МАВР.

Победителем торгов стала индивидуальный предприниматель из Подмосковья Людмила Михайлюк. Она предложила 7 млн руб. и обошла двух конкурентов, включая московскую компанию «Интерсервис».

Как сообщали Sibnovosti.ru, АПК «Мавр» бизнесмена Владимира Ромашова в период своего расцвета ежемесячно выпускала 1,2 тыс. т колбас, 300 т полуфабрикатов и 24 вагона тушеной говядины. В начале 2016 года компания была признана банкротом, объем требований кредиторов к ней превысил 1,5 млрд руб.

Осенью 2018 года недвижимость АПК «Мавр» на ул. Пушкина в Абакане также на аукционе выкупило за 154 млн руб. зарегистрированное в Минусинске (Красноярский край) ООО «Гефест».

Фото: материалы торгов по продаже имущества ООО «АПК «Мавр»

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