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ЖКХ Хакасии получит 1 млрд рублей от федерального фонда

Главная Экономика
Абакан
18:45 1 Августа 2019
жкх, фонд, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ может выделить Хакасии 1 млрд руб. на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Состояние отрасли в республике и меры по ее модернизации руководители фонда обсудили на совещании в Абакане. Оно прошло вчера.

«Мы готовы дать Хакасии в целом на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 1 млрд рублей. Проекты (в Абакане – Sibnovosti.ru) вписываются в данную сумму, здесь важно проработать все документы, под конкретные требования, установленные правительством Российской Федерации», - привел официальный сайт Абакана комментарий председателя наблюдательного совета фонда Сергея Степашина.

Господин Степашин имел ввиду два проекта, названные в ходе совещания мэром республиканской столицы Николаем Булакиным. Это строительство магистрального водовода и магистрального трубопровода централизованного теплоснабжения. Стоимость каждого из них оценивается в 300 млн руб.

В сообщении правительства Республики Хакасия в числе других проектов в этой области в регионе называется модернизация систем теплоснабжения города Черногорска (около 300 млн руб.) и села Подсинего (около 120 млн руб.).

Фото: официальный сайт Абакана

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