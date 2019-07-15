«Улан-Удэнский авиационный завод» передал партию Ми-8АМТ для работы в Сибири

«Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ) передал четыре вертолета Ми-8АМТ «Государственной транспортной лизинговой компании». Они будут задействованы в двух регионах Сибирского федерального округа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным госкорпорации «Ростех», в которую входит холдинг «Вертолеты России», это первая партия вертолетов, оговоренная соглашением от декабря прошлого года. В нем говорится о поставке в общей сложности девяти Ми-8АМТ и шести Ми-8МТВ-1.

«Три машины будут использоваться авиакомпанией СКОЛ в Красноярском крае и в Хакасии, в городе Абакане, в интересах санитарной авиации. В отличие от стандартной комплектации, поставляемой ГТЛК, они оборудованы дополнительными топливными баками, что увеличивает дальность полета», – приводит сайт «Ростеха» комментарий управляющего директора У-УАЗа Леонида Белых.

В сообщении также отмечается, что транспортные возможности вертолета Ми-8АМТ обеспечивают перевозку до 23 служебных пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 т внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

Авиакомпания СКОЛ работает на рынке вертолетных услуг в России и за рубежом. Ее центральный офис находится в Калининграде, филиалы работают в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: Антон Тушин/сайт госкорпорации «Ростех»