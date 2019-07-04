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Хакасские села освобождают от полномочий в сфере ЖКХ

Главная Экономика
Абакан
12:25 4 Июля 2019
жкх, законопроект, совет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии пошел процесс реформирования системы управления ЖКХ. Этот вопрос стал предметом обсуждения на сессии верховного совета республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия регионального парламента состоялась вчера. Депутаты рассмотрели две инициативы в этой области. По данным пресс-службы верховного совета, законопроект правительства Хакасии предлагает передать полномочия сельских поселений в сфере ЖКХ на уровень районов республики.

«Мы пришли к мнению, что без соответствующего финансирования ничего в этой сфере не изменится, поэтому нет смысла перекладывать проблему, ее нужно решать.  Кроме того, юридические и организационные мероприятия передаче в собственность имущества, что неизбежно при передаче полномочий, потребует немалых финансовых затрат», - высказал критическое замечание в адрес документа председатель депутатского комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям Роман Челтыгмашев.

Тем не менее, законопроект «О признании утратившим силу п. 1 ст. 2 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия» был принят в первом чтении. Как сообщили в верховном совете, поправки перед вторым чтением будут приниматься до 30 июля, а само чтение состоится уже осенью.

Законопроект совета депутатов Ширинского района о передаче полномочий в сфере ЖКХ от органов местного самоуправления органам государственной власти региона был и вовсе отклонен большинством голосов.

Напомним, ситуация в ЖКХ Хакасии стала причиной острого конфликта между властями республики и ПАО «МРСК Сибири» весной этого года. Компания, в частности, прекращала подачу электроэнергии предприятиям ЖКХ из-за долгов, которые к концу мая превысили 0,5 млрд руб. По итогам непростых переговоров с участием полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, правительство республики приняло решение внести изменения в структуру управления ЖКХ и порядок формирования тарифов на услуги предприятий отрасли.

«С целью улучшения состояния коммунального комплекса распоряжением главы Хакасии утверждена программа первоочередных мероприятий по стабилизации работы сферы ЖКХ. Планируется создание муниципальных казенных предприятий для организации поставки угольного топлива и оказанию услуг теплоснабжения», - сообщала тогда пресс-служба правительства Хакасии.

Фото: сайт верховного совета Республики Хакасия

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