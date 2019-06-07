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Три сибирских региона договорились построить автотрассу

Главная Экономика
Абакан
14:59 7 Июня 2019
дорога, строительство, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Три региона будут строить автомобильную дорогу из столицы Хакасии Абакана до второго по величине города Алтайского края Бийска. Соглашение об этом заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Участниками соглашения стали органы исполнительной власти Республики Хакасия, Кемеровской области и Алтайского края. Кроме того, документ подписало министерство транспорта РФ.

Маршрут дороги пройдет через 12 населенных пунктов. В правительстве Хакасии подчеркнули, что он сократит стоимость автомобильных перевозок и расстояние до Монголии и Казахстана. В настоящее время доехать из Абакана в Бийск можно только сделав крюк через территорию Красноярского края.

По оценке некоторых экспертов, стоимость строительства автотрассы протяженностью 430 км составит 18 млрд руб.

Фото: pixabay.com

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