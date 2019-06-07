Три сибирских региона договорились построить автотрассу

Три региона будут строить автомобильную дорогу из столицы Хакасии Абакана до второго по величине города Алтайского края Бийска. Соглашение об этом заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Участниками соглашения стали органы исполнительной власти Республики Хакасия, Кемеровской области и Алтайского края. Кроме того, документ подписало министерство транспорта РФ.

Маршрут дороги пройдет через 12 населенных пунктов. В правительстве Хакасии подчеркнули, что он сократит стоимость автомобильных перевозок и расстояние до Монголии и Казахстана. В настоящее время доехать из Абакана в Бийск можно только сделав крюк через территорию Красноярского края.

По оценке некоторых экспертов, стоимость строительства автотрассы протяженностью 430 км составит 18 млрд руб.

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