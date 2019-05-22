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«МРСК Сибири» и правительство Хакасии договариваются о реструктуризации долгов

Главная Экономика
Абакан
07:00 22 Мая 2019
электроэнергия, совещание, долги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Хакасии внесут изменения в структуру управления ЖКХ и порядок формирования тарифов на услуги предприятий отрасли. Об итогах совещания в правительстве республики сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Совещание провел в минувший вторник полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Напомним, что задолженность предприятий ЖКХ региона за поставленную электроэнергию привела к острому конфликту между руководством Хакасии и поставщиком – ПАО «МРСК Сибири». В апреле компания приступила к ограничениям в подаче электроэнергии должникам, но затем отказалась от этой практики по просьбе Сергея Меняйло.

«С целью улучшения состояния коммунального комплекса распоряжением главы Хакасии утверждена программа первоочередных мероприятий по стабилизации работы сферы ЖКХ. Планируется создание муниципальных казенных предприятий для организации поставки угольного топлива и оказанию услуг теплоснабжения. Сформированы график создания нормативного запаса угля на котельных и план выплаты межтарифной разницы предприятиям коммунального комплекса. Программой также предусмотрено выполнение рекомендаций федеральной комиссии в части установления предприятиям экономически обоснованных тарифов, актуализации схем тепло-, водоснабжения и разработки режимных карт работы котлов», - сообщили в республиканском правительстве по итогам совещания.

По данным «МРСК Сибири», долг хакасских коммунальщиков за электроэнергию на 20 мая составил 509 млн руб.

«С учетом социальной значимости обслуживаемых нами объектов и необходимости проведения подготовки к отопительному сезону мы готовы зафиксировать задолженность ЖКХ на 1 июня и начать отсчет с «чистого листа». С этой даты должны полностью и вовремя платиться текущие платежи, а сумма накопленного долга реструктуризируется на определенный период», - заявил на совещании гендиректор «МРСК Сибири» Павел Акилин.

По данным сайта энергокомпании, протяженность «определенного периода» определит рабочая группа. В ее состав войдут представители правительства Хакасии и «МРСК Сибири».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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