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Сибирский полпред попросил не отключать хакасских должников «МРСК Сибири»

Главная Экономика
Абакан
19:11 23 Апреля 2019
электроэнергия, долги, отключения
Автор: Sibnovosti.ru
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ПАО «МРСК Сибири» не будет отключать задолжавшие энергетикам коммунальные предприятия Хакасии. О новом повороте в конфликте компании с руководством республики сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, сегодня «МРСК Сибири» объявила о предстоящем ограничении подачи электроэнергии 18 коммунальным предприятиям в Черногорске, Аскизском, Усть-Абаканском, Ширинском, Боградском и Бейском районах. В компании объяснили это решение возросшим долгом коммунальщиков, общий объем которого достиг 459,7 млн руб. При этом, гендиректор «МРСК Сибири» Павел Акилин обвинил руководство региона во главе с Валентином Коноваловым в том, что оно самоустранилось от решения проблемы.

Однако во второй половине дня ситуация изменилась. На сайте «МРСК Сибири» появилось новое сообщение. Согласно ему полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обратился к руководству компании с просьбой не обесточивать должников. В энергокомпании также отметили, что полпред считает ее действия «корректными» и тоже недоволен позицией хакасских властей.

«Вынужден констатировать, что налицо очевидная некомпетентность властей Хакасии, которые за пять месяцев не нашли ни одного пути решения проблемы», - приводит сайт «МРСК Сибири» комментарий Сергея Меняйло.

В свою очередь, в правительстве Хакасии заявили, что рабочая группа из представителей ряда министерств региона под руководством вице-премьера Юрия Курлаева «ведет активную работу по погашению долга». В частности, правительство регулярно оплачивает электроэнергию, поставляемую госучреждениям республики.

«Сложнее обстоят дела с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, которые проходят процедуру банкротства», - признают в правительстве республики.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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