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Энергетики возобновили отключения предприятий хакасских коммунальщиков

Главная Экономика
Абакан
12:51 23 Апреля 2019
электроэнергия, отключения, долги
Автор: Sibnovosti.ru
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Конфликт между ПАО «МРСК Сибири» и руководством Хакасии урегулировать не удалось. С сегодняшнего дня энергокомпания снова приступает к отключению потребителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планах возобновить отключения стало известно из сегодняшнего обращения гендиректора «МРСК Сибири» Павла Акилина к жителям республики. В нем указывается, что, «только при правительстве Коновалова (глава Республики Хакасия Валентин Коновалов – Sibnovosti.ru)» долг коммунальщиков вырос на 309,7 млн руб. и достиг 459,7 млн руб. В компании считают, что правительство региона «самоустранилось» от решения проблемы.

«Всего до конца месяца в Хакасии будет введено ограничение подачи электроэнергии до уровня технологической брони 18 коммунальным предприятиям в Черногорске, Аскизском, Усть-Абаканском, Ширинском, Боградском и Бейском районах», - предупредил Павел Акилин.

Напомним, предыдущая волна отключений имела место в начале апреля. В результате, без тепла остались многочисленные жилые дома и социальные объекты. Власти региона тогда сообщали, что Валентин Коновалов в ходе экстренно созванного совещания поручил республиканскому правительству подготовить новые предложения для энергетиков, которые позволили бы урегулировать ситуацию. Энергоснабжение было восстановлено под гарантии главы Хакасии.

«В республике создана рабочая группа под председательством заместителя главы республики Юрия Курлаева. В нее входят минстрой, Минюст, минфин, министерство экономики республики, то есть все заинтересованные лица. И сейчас по каждому предприятию отрабатываются (варианты решения проблемы)», - приводит ТАСС комментарий начальника управления пресс-службы и информации главы республики Ирины Емельяновой.

Фото: сайт ПАО «МРСК Сибири»

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