Депутат Госудмы предложил построить в Сибири город по добыче криптовалюты

Депутат Госдумы РФ Борис Чернышов предложил построить в России город для добычи криптовалюты. Письмо с инициативой парламентарий направил главе Минпромторга Денису Мантурову и руководителю Минкомсвязи Николаю Никифорову, сообщает портал Russia Today.

По словам Чернышева, город по добыче криптовалюты следует возвести в Сибири или на Дальнем Востоке, рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций. Он полагает, что точное место строительства поселения следует определить ведомствам, экспертам и частным инвесторам.

Чернышев уверен, что на базе российского майнинг-города можно будет создать ведущий технологический кластер, который бы конкурировал с Кремниевой долиной.

«Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов. Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов», — заявил парламентарий.

Как отмечает RT, идею создания биткоин-города поддержал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Специалист подчеркнул, что государство не должно быть собственником города.

«Государству нечего делать в бизнесе, государство должно формировать правила игры. У любого дела должен быть бенефициар, тот, кто кровно заинтересован в этом деле, иначе всё это обречено на провал», — пояснил Мариничев.

Ранее сообщалось, что Российская ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) провела исследование привлекательности регионов России для майнинга криптовалют. Эксперты сравнили территории по таким параметрам, как стоимость электроэнергии, наличие резервов свободных мощностей, логистическая доступность и развитость телекоммуникационной инфраструктуры.

Как сообщает РБК, лучшее соотношение этих параметров обнаружено в Красноярском крае. Стоимость электроэнергии в этом сибирском регионе составляет 2,41 руб. за кВт/ч.

Несмотря на благоприятные условия, майнингом в Красноярском крае почти никто не занимается. Основные фермы в России размещены в Москве, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, в Татарстане. Эти регионы — центры компетенций информационных технологий в стране.