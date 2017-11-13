13 ноября
Абакан
погода -7 °C
курсы валют
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Конкурсный управляющий хакасского предприятия-банкрота сделал ставку на чудо

Главная Экономика
Абакан
17:44 13 Ноября 2017
лотерея, банкротство , кредиты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Конкурсный управляющий МУП «Управляющая компания» администрации Вершино-Тёйского поссовета купил на деньги предприятия-банкрота 100 лотерейных билетов, заявив, кредиторам что «расчет по обязательства должника возможен только благодаря чуду».

Официальное сообщение конкурсного управляющего МУП «Управляющая компания» администрации Вершино-Тёйского поссовета Алексея Николаюка опубликовано на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Как поясняет Алексей Николаюк, он приобрел 100 билетов 1212 тиража лотереи «Русское Лото» на сумму 10 тыс. рублей за счет средств должника. В случае выигрыша конкурсный управляющий пообещал разделить вырученные средства между кредиторами «согласно очередности». Если же кредиторов не устроит это решение, они могут его обжаловать. В этом случае затраты на билеты будут покрыты страховкой, а возможный выигрыш заберет себе конкурсный управляющий.

- Уважаемые кредиторы, мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду. Лотерея это шанс. Призрачный, но – шанс. И возможно что 1 января 2018 года нам повезет, - резюмировал Алексей Николаюк.

МУП «Управляющая компания» администрации Вершино-Тёйского поссовета была признана банкротом решением Арбитражного суда Республики Хакассия в октябре 2016 года. Общая дебиторская задолженность предприятия на сентябрь 2016 года составляла порядка 36,5 млн рублей.

Фото: flickr.com

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Хакасия сэкономит 2 млрд рублей в год после изменений структуры госдолга

Хакасия сэкономит 2 млрд рублей в год после изменений структуры госдолга

10 Ноября 2017 г.
Высвобожденные средства власти республики направят на выполнение социальных обязательств
Новости Абакана: Разрез «Майрыхский» в Хакасии войдет в холдинг «Коулстар»

Разрез «Майрыхский» в Хакасии войдет в холдинг «Коулстар»

9 Ноября 2017 г.
ФАС согласовала сделку
Новости Абакана: Потребителей Черногорска переведут на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ

Потребителей Черногорска переведут на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ

3 Ноября 2017 г.
Резерв тепловой мощности Абаканской ТЭЦ составляет 800 Гкал
Новости Абакана: «Хакресводоканал» признан банкротом

«Хакресводоканал» признан банкротом

2 Ноября 2017 г.
Общий размер требований кредиторов превышает 500 млн рублей
Новости Абакана: Хакасия получит бюджетный кредит на снижение коммерческой задолженности

Хакасия получит бюджетный кредит на снижение коммерческой задолженности

1 Ноября 2017 г.
Из долга Хакасии в 24,7 млрд на коммерческий приходится больше 70%
Новости Абакана: Налоговые льготы утвердили для ТОР в моногороде Хакасии

Налоговые льготы утвердили для ТОР в моногороде Хакасии

31 Октября 2017 г.
Для инвесторов ТОР будет в течение 10 лет снижен размер страховых взносов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Ущерб от незаконной добычи природного камня в Хакасии составил 33 млн рублей

Ущерб от незаконной добычи природного камня в Хакасии составил 33 млн рублей

10 Ноября 2017 г.
Лицензии на добычу полезных ископаемых не было
Новости Абакана: Новые объекты культурного наследия обнаружены в Хакасии

Новые объекты культурного наследия обнаружены в Хакасии

9 Ноября 2017 г.
В Хакасии находится около 30 тысяч памятников истории и археологии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.