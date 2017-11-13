Конкурсный управляющий хакасского предприятия-банкрота сделал ставку на чудо

Конкурсный управляющий МУП «Управляющая компания» администрации Вершино-Тёйского поссовета купил на деньги предприятия-банкрота 100 лотерейных билетов, заявив, кредиторам что «расчет по обязательства должника возможен только благодаря чуду».

Официальное сообщение конкурсного управляющего МУП «Управляющая компания» администрации Вершино-Тёйского поссовета Алексея Николаюка опубликовано на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Как поясняет Алексей Николаюк, он приобрел 100 билетов 1212 тиража лотереи «Русское Лото» на сумму 10 тыс. рублей за счет средств должника. В случае выигрыша конкурсный управляющий пообещал разделить вырученные средства между кредиторами «согласно очередности». Если же кредиторов не устроит это решение, они могут его обжаловать. В этом случае затраты на билеты будут покрыты страховкой, а возможный выигрыш заберет себе конкурсный управляющий.

- Уважаемые кредиторы, мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду. Лотерея это шанс. Призрачный, но – шанс. И возможно что 1 января 2018 года нам повезет, - резюмировал Алексей Николаюк.

МУП «Управляющая компания» администрации Вершино-Тёйского поссовета была признана банкротом решением Арбитражного суда Республики Хакассия в октябре 2016 года. Общая дебиторская задолженность предприятия на сентябрь 2016 года составляла порядка 36,5 млн рублей.

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