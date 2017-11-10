10 ноября
Абакан
погода -7 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Хакасия сэкономит 2 млрд рублей в год после изменений структуры госдолга

Главная Экономика
Абакан
10:34 10 Ноября 2017
общество, политика, экономика, бюджет, долги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Помощь Хакасии от федерального центра позволит изменить структуру госдолга республики и снизить расходы на его обслуживание. Бюджет региона сможет экономить 2 млрд рублей в год, сообщил глава Хакасии Виктор Зимин.

В конце прошлой недели правительственная комиссия приняла решение о предоставлении дополнительной помощи региону в размере 9,64 млрд рублей. Вместе с ранее предоставленными бюджетными кредитами общая сумма поддержки составила порядка 16 млрд рублей.

«Почти 14,5 млрд рублей будут направлены на замещение дорогих коммерческих кредитов льготными бюджетными займами с годовой ставкой всего 0,1%. Только за счет этого замещения ежегодная экономия для бюджета республики составит почти 2 млрд рублей», — цитирует Зимина пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что высвобожденные средства власти республики направят на выполнение социальных обязательств, выплату заработной платы, социальных пособий, других обязательных платежей, а также на дальнейшее сокращение оставшихся коммерческих займов.

Кроме того, Зимин поставил перед региональным кабмином задачу по снижению в 2018 году государственного долга до 120% к уровню доходов республиканского бюджета.

Чиновникам поручено включиться в работу по привлечению дополнительных бюджетных ресурсов. Речь идет о грантах, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов регионам за достижение наилучших результатов в социально-экономическом развитии.

Напомним, в октябре депутаты Верховного совета Хакасии заявили о «катастрофической ситуации» в регионе. Они обратились к Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую помощь республике в размере 28,2 млрд руб. Глава Хакасии сообщил, что поддерживает просьбу депутатов. Однако позже он заявил, что считает некорректным размер поддержки, запрошенной парламентариями.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Разрез «Майрыхский» в Хакасии войдет в холдинг «Коулстар»

Разрез «Майрыхский» в Хакасии войдет в холдинг «Коулстар»

9 Ноября 2017 г.
ФАС согласовала сделку
Новости Абакана: Потребителей Черногорска переведут на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ

Потребителей Черногорска переведут на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ

3 Ноября 2017 г.
Резерв тепловой мощности Абаканской ТЭЦ составляет 800 Гкал
Новости Абакана: «Хакресводоканал» признан банкротом

«Хакресводоканал» признан банкротом

2 Ноября 2017 г.
Общий размер требований кредиторов превышает 500 млн рублей
Новости Абакана: Хакасия получит бюджетный кредит на снижение коммерческой задолженности

Хакасия получит бюджетный кредит на снижение коммерческой задолженности

1 Ноября 2017 г.
Из долга Хакасии в 24,7 млрд на коммерческий приходится больше 70%
Новости Абакана: Налоговые льготы утвердили для ТОР в моногороде Хакасии

Налоговые льготы утвердили для ТОР в моногороде Хакасии

31 Октября 2017 г.
Для инвесторов ТОР будет в течение 10 лет снижен размер страховых взносов
Новости Абакана: Глава Хакасии поддержал обращение депутатов о помощи региону

Глава Хакасии поддержал обращение депутатов о помощи региону

27 Октября 2017 г.
При этом Виктор Зимин выразил удивление по поводу размера помощи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Новые объекты культурного наследия обнаружены в Хакасии

Новые объекты культурного наследия обнаружены в Хакасии

9 Ноября 2017 г.
В Хакасии находится около 30 тысяч памятников истории и археологии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.