Хакасия сэкономит 2 млрд рублей в год после изменений структуры госдолга

Помощь Хакасии от федерального центра позволит изменить структуру госдолга республики и снизить расходы на его обслуживание. Бюджет региона сможет экономить 2 млрд рублей в год, сообщил глава Хакасии Виктор Зимин.

В конце прошлой недели правительственная комиссия приняла решение о предоставлении дополнительной помощи региону в размере 9,64 млрд рублей. Вместе с ранее предоставленными бюджетными кредитами общая сумма поддержки составила порядка 16 млрд рублей.

«Почти 14,5 млрд рублей будут направлены на замещение дорогих коммерческих кредитов льготными бюджетными займами с годовой ставкой всего 0,1%. Только за счет этого замещения ежегодная экономия для бюджета республики составит почти 2 млрд рублей», — цитирует Зимина пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что высвобожденные средства власти республики направят на выполнение социальных обязательств, выплату заработной платы, социальных пособий, других обязательных платежей, а также на дальнейшее сокращение оставшихся коммерческих займов.

Кроме того, Зимин поставил перед региональным кабмином задачу по снижению в 2018 году государственного долга до 120% к уровню доходов республиканского бюджета.

Чиновникам поручено включиться в работу по привлечению дополнительных бюджетных ресурсов. Речь идет о грантах, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов регионам за достижение наилучших результатов в социально-экономическом развитии.

Напомним, в октябре депутаты Верховного совета Хакасии заявили о «катастрофической ситуации» в регионе. Они обратились к Дмитрию Медведеву и Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую помощь республике в размере 28,2 млрд руб. Глава Хакасии сообщил, что поддерживает просьбу депутатов. Однако позже он заявил, что считает некорректным размер поддержки, запрошенной парламентариями.