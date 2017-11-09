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Разрез «Майрыхский» в Хакасии войдет в холдинг «Коулстар»

Главная Экономика
Абакан
15:02 9 Ноября 2017
уголь, фас, компания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Московское ООО «Коулстар» планирует приобрести угольную компанию «Разрез Майрыхский» в Хакасии. Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку.

Как указывается в сообщении антимонопольного ведомства, компания «Коулстар» направила ходатайство о приобретении доли в размере 99,9% уставного капитала ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский». Основными видами деятельности потенциального покупателя актива указаны холдинговая деятельность и вложения в ценные бумаги. Ранее газета «Ведомости» сообщала о том, что ООО «Коулстар» создали в октябре 2017 года глава «Независимой нефтегазовой компании» Эдуард Худайнатов, экс-глава минприроды Хакасии Борис Варшавский и бывший владелец «Руды Хакасии» Александр Бородаев.

По данным ЕГРЮЛ, ООО УК «Разрез Майрыхский» было создано в 2013 году. Учредителем с долей 99,9% указано ООО «Центруглесбыт». В свою очередь, гендиректором «Центруглесбыта» ЕГРЮЛ называет Александра Бородаева.

В мае 2017 года сайт правительства Республики Хакасия сообщал о том, что на разрезе «Майрыхский» добыто 1 млн т угля, годовой план – 1,5 млн т.

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