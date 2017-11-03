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Потребителей Черногорска переведут на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ

Главная Экономика
Абакан
07:22 3 Ноября 2017
общество, энергетика, теплоснабжение, схема теплоснабжения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство Хакасии готовит соглашение о сотрудничестве с Сибирской генерирующей компанией по переводу потребителей Черногорска на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проект СГК в Черногорске предусматривает строительство тепломагистрали протяженностью 11 километров и переключение значительной части потребителей города на мощности Абаканской ТЭЦ. Это позволит закрыть несколько угольных котельных, тем самым, снизив нагрузку на экологию города. Реализация проекта займет два года и может быть завершена до 2020 года. Компания рассчитывает окупить проект за 10-15 лет.

В СГК отмечают, что резерв тепловой мощности Абаканской ТЭЦ составляет 800 Гкал, максимальная загруженность по Абакану — 375 Гкал, для Черногорска необходимо 125 Гкал. При этом, по словам директора Абаканского филиала СГК Андрея Аплошкина, степень изношенности теплосетей в Черногорске оказалась настолько велика, что даже не требуется предварительная диагностика для устранения неполадок.

По словам главы региона Виктора Зимина, этот проект является «спасением для Черногорска», республику устраивают и экономическое обоснование, и сроки исполнения проекта.

«Работающие в городе предприятия не могут купить уголь, они банкроты. Даже когда мы предлагаем им варианты содействия в вопросе обеспечения топливом, собственники теплоснабжающих предприятий не могут нашу помощь принять — опять же из-за введенной на них процедуры банкротства», — пояснил сложившиеся проблемы с теплоснабжением Зимин.

Ранее СГК заявляла, что готова приступить к реализации проекта летом 2018 года при условии, что до конца декабря 2017 года власти республики успеют подать заявку на включение Хакасии в перечень пилотных регионов по переходу на новую модель теплоснабжения.

Черногорск — второй после столицы республики город Хакасии по численности населения — более 74 тыс. чел.

OOO «Сибирская генерирующая компания» было создано в 2009 году для управления «Кузбассэнерго» и «Енисейской ТГК», подконтрольными ОАО «СУЭК». Согласно данным базы «СПАРК», 100% долей в СГК принадлежат Siberian Energy Investments Ltd (Кипр), компании, которая контролирует генерирующий бизнес основного владельца СУЭК Андрея Мельниченко.

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