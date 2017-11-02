«Хакресводоканал» признан банкротом

Арбитражным судом Республики Хакасия вынесена резолютивная часть решения о признании ГУП РХ «Хакресводоканал» банкротом и открытии конкурсного производства на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначена Тамара Костюк, сообщается на сайте суда.

Общий размер требований кредиторов, предъявленных должнику в деле о банкротстве, превышает 500 млн руб. Основными кредиторами являются ПАО Сбербанк, ОАО «Хакасэнергосбыт», ПАО «МРСК СИБИРИ», ООО «Абаканэнергосбыт», ФНС России. Заявление о банкротстве предприятия подал ООО «Абаканэнергосбыт» в декабре 2016 года с требованием 1,3 млн руб.

Предприятие «Хакресводоканал» образовано на базе Абаканского Водоканала и включает в себя очистные сооружения и производственную лабораторию. «Хакресводоканал» обслуживает систему водоотведения и очистки сточных вод в Черногорске, Абазе и Усть-Абакане.

В конце сентября суд вынес обвинительные приговоры четырем фигурантам дела о мошенничестве и хищении средств в ГУП «Хакресводоканал». В 2012-2013 годов участники организованной группы заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку угля по завышенной стоимости. В числе фигурантов дела — бывший первый замглавы Хакасии Александр Голышев, директор «Хакресводоканала» Олег Базиев, его заместитель по финансам Ирина Олешкевич.

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