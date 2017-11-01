Хакасия получит бюджетный кредит на снижение коммерческой задолженности

Хакасия названа в числе регионов, которые получат целевые бюджетные кредиты.

На сайте регионального правительства сообщается, что регионы, в которых по состоянию на 1 октября текущего года коммерческие долги превысили 50% от уровня собственных доходов, получат целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга. Получение республикой дополнительной финансовой поддержки из федерального центра прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин.

«Хакасия действительно нуждается в дополнительной помощи, и очень важно, что региону она уже предоставляется. На данный момент Хакасии направлено в виде бюджетных кредитов 6 млрд рублей. И это самая большая сумма из распределенной финансовой помощи регионам. Этот шаг даст для Хакасии дополнительный импульс к еще более динамичному развитию. В первую очередь финансовая помощь будет направлена на поддержку регионального производства, малого бизнеса и социальные нужды», — отметил Виктор Зимин.

Накануне на правительственном совещании президент РФ Владимир Путин сообщил, что кабмину предстоит самым «внимательным образом посмотреть на регионы», которые должны погасить бюджетные кредиты. «Свои обязательства нужно выполнять, нужно над этим работать», — подчеркнул глава государства.

По словам министра финансов Антона Силуанова, помощь регионам придет до конца года: Минфин подготовит необходимые изменения в законодательство и будет работать с депутатами Госдумы. На частичное погашение рыночных кредитов регионов потребуется примерно 60 млрд руб., посчитал Силуанов. Общий государственный долг российских регионов на 1 октября составлял 2,212 трлн руб., следует из данных Минфина, при этом объем их задолженности перед банками превышает 541 млрд руб.

Ранее Путин объявил о готовности федерального центра реструктуризировать бюджетные кредиты регионов — эта мера должна разгрузить бюджеты регионов от излишней нагрузки.

На минувшей неделе власти Хакасия публично сообщили о дефиците местного бюджета и попросили помощи у Москвы. Верховный совет региона попросил 28,2 млрд руб., указав, что из-за кризиса в экономике и решений центра, в том числе по налогам, в регионе «сложилась катастрофическая ситуация». Из долга Хакасии по итогам 2017 г. в 24,7 млрд на коммерческий приходится больше 70%.