Налоговые льготы утвердили для ТОР в моногороде Хакасии

Льготные налоговые ставки утверждены для потенциальных инвесторов территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Абаза в Хакасии. Об сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«В Хакасии для потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Абазе утверждены льготные налоговые ставки», — говорится в сообщении.

Для инвесторов ТОР будет в течение 10 лет снижен размер страховых взносов с 30,2% до 7,6%. Также на пять лет они будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю.

Как сообщалось ранее, город Абаза получила статус территории опережающего развития в июле 2017 года. По предварительным прогнозам, благодаря ТОР будет привлечено дополнительно более 2,5 млрд рублей инвестиций, создано более 600 рабочих мест.

Фото: abazatur.ru