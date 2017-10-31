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Абакан
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Налоговые льготы утвердили для ТОР в моногороде Хакасии

Главная Экономика
Абакан
08:33 31 Октября 2017
общество, экономика, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
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Льготные налоговые ставки утверждены для потенциальных инвесторов территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Абаза в Хакасии. Об сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«В Хакасии для потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Абазе утверждены льготные налоговые ставки», — говорится в сообщении.

Для инвесторов ТОР будет в течение 10 лет снижен размер страховых взносов с 30,2% до 7,6%. Также на пять лет они будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю.

Как сообщалось ранее, город Абаза получила статус территории опережающего развития в июле 2017 года. По предварительным прогнозам, благодаря ТОР будет привлечено дополнительно более 2,5 млрд рублей инвестиций, создано более 600 рабочих мест.

Фото: abazatur.ru

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