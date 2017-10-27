Глава Хакасии поддержал обращение депутатов о помощи региону

Глава Хакасии Виктор Зимин выразил удивление по поводу размера помощи, которую запросили у федерального центра местные депутаты. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, ситуация менее драматична по сравнению с описанием народных избранников.

«Цифры, они, наверное, некорректные. И ведь решение уже принято. Помощь не просто идет, она уже пришла. Мы уже получили почти 6 млрд. Социальное напряжение снялось. Мы выплатили пособия и многие те вещи, которые мешали социальной стабильности. Экономика региона каждый год растет», — сказал он.

При этом глава региона в целом поддержал обращение депутатов Верховного Совета республики к премьер-министру.

«Я поддерживаю саму просьбу, с которой обратился Верховный Совет. Республика Хакасия оказалась в непростой финансовой ситуации, как и многие регионы страны. Это связано, прежде всего, с резким падением цен на уголь и металл на мировом рынке. В 2012 году Хакасия острее всех ощутила этот кризис на себе, столкнувшись с потерей значительного объема доходов, формирующих бюджет», — прокомментировал ситуацию Виктор Зимин изданию «Коммерсант-Сибирь».

Ранее 26 октября Верховный совет Хакасии опубликовал обращение к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Депутаты называют ситуацию в республике «катастрофической» и просят выделить региону из федерального бюджета 28,2 млрд рублей.

«В связи с разрывом между доходами и расходами только в 2016 году государственный долг республики вырос на 6,1 млрд рублей», — говорится на сайте совета со ссылкой на депутатский корпус.

Депутаты подчеркивают, что регион располагает «богатейшими природными ресурсами, транспортной, энергетической инфраструктурой, металлургической и угольной отраслями промышленности», однако в прошлом году в нем был зафиксирован самый высокий дефицит бюджета по России.

Долг Хакасии перед государством по итогам этого года составит 24,7 млрд рублей — 137% от собственных доходов региона. Расходы на обслуживание госдолга, подчеркивает Верховный совет, составят в 2017 году 2,5 млрд рублей — более 14% от собственных доходов региона.

Налоговая реформа, проведенная в регионе, в частности отмена налога с продаж, централизация водного налога, доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, привела к тому, что за прошедшие годы Хакасия потеряла более 10 млрд руб., подсчитали в Верховном совете. Обнуление налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых для предприятий, осуществляющих в Хакасии инвестиционные проекты, приведет к бюджетным потерям в размере более 4,2 млрд руб.