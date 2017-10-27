27 октября
Абакан
погода +3 °C
курсы валют
57.76
 
€ 68.29
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

Глава Хакасии поддержал обращение депутатов о помощи региону

Главная Экономика
Абакан
08:33 27 Октября 2017
общество, политика, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Глава Хакасии Виктор Зимин выразил удивление по поводу размера помощи, которую запросили у федерального центра местные депутаты. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, ситуация менее драматична по сравнению с описанием народных избранников.

«Цифры, они, наверное, некорректные. И ведь решение уже принято. Помощь не просто идет, она уже пришла. Мы уже получили почти 6 млрд. Социальное напряжение снялось. Мы выплатили пособия и многие те вещи, которые мешали социальной стабильности. Экономика региона каждый год растет», — сказал он.

При этом глава региона в целом поддержал обращение депутатов Верховного Совета республики к премьер-министру.

«Я поддерживаю саму просьбу, с которой обратился Верховный Совет. Республика Хакасия оказалась в непростой финансовой ситуации, как и многие регионы страны. Это связано, прежде всего, с резким падением цен на уголь и металл на мировом рынке. В 2012 году Хакасия острее всех ощутила этот кризис на себе, столкнувшись с потерей значительного объема доходов, формирующих бюджет», — прокомментировал ситуацию Виктор Зимин изданию «Коммерсант-Сибирь».

Ранее 26 октября Верховный совет Хакасии опубликовал обращение к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Депутаты называют ситуацию в республике «катастрофической» и просят выделить региону из федерального бюджета 28,2 млрд рублей.

«В связи с разрывом между доходами и расходами только в 2016 году государственный долг республики вырос на 6,1 млрд рублей», — говорится на сайте совета со ссылкой на депутатский корпус.

Депутаты подчеркивают, что регион располагает «богатейшими природными ресурсами, транспортной, энергетической инфраструктурой, металлургической и угольной отраслями промышленности», однако в прошлом году в нем был зафиксирован самый высокий дефицит бюджета по России.

Долг Хакасии перед государством по итогам этого года составит 24,7 млрд рублей — 137% от собственных доходов региона. Расходы на обслуживание госдолга, подчеркивает Верховный совет, составят в 2017 году 2,5 млрд рублей — более 14% от собственных доходов региона.

Налоговая реформа, проведенная в регионе, в частности отмена налога с продаж, централизация водного налога, доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию, привела к тому, что за прошедшие годы Хакасия потеряла более 10 млрд руб., подсчитали в Верховном совете. Обнуление налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых для предприятий, осуществляющих в Хакасии инвестиционные проекты, приведет к бюджетным потерям в размере более 4,2 млрд руб.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Верховный Совет Хакасии просит выделить республике 28 млрд рублей

Верховный Совет Хакасии просит выделить республике 28 млрд рублей

26 Октября 2017 г.
Госдолг бюджета по итогам 2017 года составит 24,7 млрд руб.
Новости Абакана: Власти Хакасии оценивают в 346 млн рублей ущерб аграриев от неблагоприятных погодных условий

Власти Хакасии оценивают в 346 млн рублей ущерб аграриев от неблагоприятных погодных условий

17 Октября 2017 г.
Расчет ущерба производился исходя из прямых понесенных затрат
Новости Абакана: «Тейский рудник» в Хакасии может возобновить производство

«Тейский рудник» в Хакасии может возобновить производство

16 Октября 2017 г.
За это проголосовали кредиторы компании
Новости Абакана: Китай снял запрет на ввоз парнокопытных животных из сибирских регионов

Китай снял запрет на ввоз парнокопытных животных из сибирских регионов

8 Сентября 2017 г.
Китай вводил ограничения на поставки из России из-за неблагополучной ситуации
Новости Абакана: «Роснефть» заинтересовалось поставками бентонита из Хакасии

«Роснефть» заинтересовалось поставками бентонита из Хакасии

7 Сентября 2017 г.
Объемы и сроки поставок пока не раскрываются
Новости Абакана: Хакасия рассчитывает на поддержку республиканского бюджета из федеральной казны

Хакасия рассчитывает на поддержку республиканского бюджета из федеральной казны

1 Сентября 2017 г.
Вопросы финансовой поддержки Хакасии рассмотрит комиссия с участием представителей правительства РФ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Абакана: Алтайская компания станет инвестором строительства ледовой арены в Абакане

Алтайская компания станет инвестором строительства ледовой арены в Абакане

25 Октября 2017 г.
Спортивный объект будет включать в себя фитнес-центр, раздевалки и др.
Новости Абакана: Депутат верховного совета Хакасии и экс-чиновник подозреваются в мошенничестве

Депутат верховного совета Хакасии и экс-чиновник подозреваются в мошенничестве

23 Октября 2017 г.
Подозреваемые передали государству 15 квартир по завышенной стоимости
Новости Абакана: Мэром Красноярска стал Сергей Еремин

Мэром Красноярска стал Сергей Еремин

24 Октября 2017 г.
Ранее выборы главы города проводились прямым голосованием
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.