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Верховный Совет Хакасии просит выделить республике 28 млрд рублей

Главная Экономика
Абакан
09:07 26 Октября 2017
общество, правительство, регион, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Верховный Совет Хакасии обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую помощь Хакасии. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

В обращении депутатов отмечается, что в республике сложилась «катастрофическая ситуация».

«Недостаток средств на обеспечение расходных обязательств привел к тому, что в Хакасии по итогам 2016 года отмечен самый высокий дефицит бюджета среди субъектов РФ»,— говорится в тексте обращения.

Для исправления ситуации необходимо 28,2 млрд руб.: 4,3 млрд в качестве разовой финансовой поддержки для погашения просроченной кредиторской задолженности, 17,9 млрд на погашение коммерческих займов региона. Кроме того, депутаты просят пересмотреть размер ежегодной финансовой помощи региону. С учетом компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета она должна составить 6 млрд руб., посчитали депутаты.

Госдолг бюджета по итогам 2017 года составит 24,7 млрд руб. (137% от собственных доходов), из них 17,9 млрд руб.— коммерческий долг, утверждают депутаты. Расходы на обслуживание государственного долга в текущем году составят 2,5 млрд рублей (более 14 % от собственных доходов).

В республиканском парламенте утверждают, что Хакасия за прошедшие годы потеряла более 10 млрд рублей из-за налоговых реформ. На выполнение «майских» указов и на «передачу делегированных республике и не подкрепленных финансами государственных полномочий» Хакасии с 2012 года пришлось направить более 6 млрд рублей.

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