В Хакасии увеличили добычу угля

За первые семь месяцев 2017 года в Хакасии было добыто более 12 млн т угля. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

По данным властей региона, рост добычи наблюдается в течение нескольких последних лет. По итогам 2016 года на долю шахтеров Хакасии пришлось 6,3% от общего объема добытого в России угля. На каждого горняка здесь в среднем приходится по 4,9 тыс. т продукции.

Минэкономразвития Республики Хакасия в стратегии социально-экономического развития определил угольную промышленность в качестве одного из приоритетных направлений. Это объясняется значительными запасами угля и повышением спроса на него на мировых товарных рынках.