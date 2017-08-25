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В Хакасии увеличили добычу угля

Главная Экономика
Абакан
13:00 25 Августа 2017
экономика, уголь, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За первые семь месяцев 2017 года в Хакасии было добыто более 12 млн т угля. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в сообщении на сайте правительства республики.

По данным властей региона, рост добычи наблюдается в течение нескольких последних лет. По итогам 2016 года на долю шахтеров Хакасии пришлось 6,3% от общего объема добытого в России угля. На каждого горняка здесь в среднем приходится по 4,9 тыс. т продукции.

Минэкономразвития Республики Хакасия в стратегии социально-экономического развития определил угольную промышленность в качестве одного из приоритетных направлений. Это объясняется значительными запасами угля и повышением спроса на него на мировых товарных рынках.

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