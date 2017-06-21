«Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

В 2016 году «Абаканвагонмаш» значительно увеличил объем производства. Однако это позволило компании лишь немного сократить убыток, следует из ее годового отчета.

Отчет ПАО «Абаканвагонмаш» об итогах деятельности в прошлом году опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Согласно документу, в 2016 году завод выпустил 1 688 контейнеров, значительно превысив показатель 2015 года (494). Это позволило увеличить годовую выручку со 107,37 млн руб. до 252,76 млн руб. Тем не менее, убыток «Абаканвагонмаша» оказался лишь немногим меньше, чем в 2015-м – 117,83 млн руб. против 129,16 млн руб.

«Убыток был получен в результате снижения объемов реализации в 3,4 раза и расходов, связанных с простоем производства», – говорится в годовом отчете. Отмечается также, что «рентабельность продаж и рентабельность основной деятельности является убыточной».

ПАО «Абаканвагонмаш» входит в структуру компании «РМ Рейл», которая, в свою очередь, входит в корпорацию «Русские машины». Основной его продукцией являются крупнотоннажные контейнеры и железнодорожные платформы. Проектная мощность производства составляет 10 тыс. контейнеров в год.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале 2016 года на предприятии побывал глава Хакасии Виктор Зимин, который принял участие в обсуждении перспектив «Абаканвагонмаша». Тогда он заявил, что «предприятию важно выйти на новые производственные рубежи по изготовлению контейнеров».



Фото с портала rmrail.ru/structure/abakanvagonmash