22 июня
Абакан
погода +24 °C
курсы валют
60.0
 
€ 66.8
18+
Sibnovosti.ru
Абакан
...

«Абаканвагонмаш» не вышел из убытков

Главная Экономика
Абакан
13:04 21 Июня 2017
вагоны, предприятие, производство, увеличение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2016 году «Абаканвагонмаш» значительно увеличил объем производства. Однако это позволило компании лишь немного сократить убыток, следует из ее годового отчета.

Отчет ПАО «Абаканвагонмаш» об итогах деятельности в прошлом году опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Согласно документу, в 2016 году завод выпустил 1 688 контейнеров, значительно превысив показатель 2015 года (494). Это позволило увеличить годовую выручку со 107,37 млн руб. до 252,76 млн руб. Тем не менее, убыток «Абаканвагонмаша» оказался лишь немногим меньше, чем в 2015-м – 117,83 млн руб. против 129,16 млн руб.

«Убыток был получен в результате снижения объемов реализации в 3,4 раза и расходов, связанных с простоем производства», – говорится в годовом отчете. Отмечается также, что «рентабельность продаж и рентабельность основной деятельности является убыточной».

ПАО «Абаканвагонмаш» входит в структуру компании «РМ Рейл», которая, в свою очередь, входит в корпорацию «Русские машины». Основной его продукцией являются крупнотоннажные контейнеры и железнодорожные платформы. Проектная мощность производства составляет 10 тыс. контейнеров в год.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале 2016 года на предприятии побывал глава Хакасии Виктор Зимин, который принял участие в обсуждении перспектив «Абаканвагонмаша». Тогда он заявил, что «предприятию важно выйти на новые производственные рубежи по изготовлению контейнеров».

Фото с портала rmrail.ru/structure/abakanvagonmash

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Абакана: Дефицит бюджета Хакасии увеличится до 5 млрд рублей

Дефицит бюджета Хакасии увеличится до 5 млрд рублей

14 Июня 2017 г.
Президиум одобрил поправки в закон о республиканском бюджете, которые предполагают рост доходов на 1,76 млрд руб., расходов – на 1,89 млрд руб.
Новости Абакана: Покупатель «Абаканского рудника» должен будет сохранить не менее половины рабочих мест

Покупатель «Абаканского рудника» должен будет сохранить не менее половины рабочих мест

1 Июня 2017 г.
Для будущего собственника сделка купли-продажи оговаривается рядом условий
Новости Абакана: Глава Хакасии просит оказать республике финансовую помощь

Глава Хакасии просит оказать республике финансовую помощь

31 Мая 2017 г.
Переговоры идут непросто и твердых обещаний Минфин РФ пока не дает
Новости Абакана: Оценены активы «Абаканского рудника» в Хакасии

Оценены активы «Абаканского рудника» в Хакасии

23 Мая 2017 г.
Большая часть суммы – 146,6 млн руб. – приходится на здания и сооружения рудника
Новости Абакана: «Аян» увеличил производство воды и сократил выпуск пива

«Аян» увеличил производство воды и сократил выпуск пива

16 Мая 2017 г.
Рост объема производства достигнут благодаря увеличению отпускных цен
Новости Абакана: Хакасия получит 700 млн рублей на зарплаты бюджетникам

Хакасия получит 700 млн рублей на зарплаты бюджетникам

5 Декабря 2016 г.
Ожидается одобрение второго транша
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.